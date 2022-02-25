Минсельхоз: состояние озимых зерновых культур в РФ лучше многолетних значений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Состояние озимых зерновых культур в России в этом году лучше многолетних значений. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании о текущей экономической ситуации с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"По предварительным данным регионов, состояние озимых посевов значительно лучше, чем в прошлом году. И даже лучше и выше среднемноголетнего уровня", - сказал он.

Министр напомнил, что сейчас в России начинается посевная кампания. "Работы в 2022 году идут опережающими темпами. В настоящее время ведется активная подкормка озимых, в отдельных регионах техника уже выходит в поля", - сказал Патрушев. Он отметил, что в 2021 году на аналогичную дату работы еще даже не начинались.

Глава Минсельхоза также напомнил, что общая посевная площадь в 2021 году превысит 81 млн га, это больше уровня прошлого года. По его словам, главы субъектов также подключаются к весенним полевым работам, в том числе регионы на юге и в центральной части России. "Руководители регионов подтвердили, что необходимая подготовка проведена", - сказал министр.

Согласно его данным, у аграриев в наличии есть основные материально-технические ресурсы, в том числе семена, техника, ГСМ и удобрения. "Отмечу, что посевная обеспечена средствами господдержки. Весь объем финансирования из федерального бюджета доведен до регионов еще в декабре прошлого года", - сказал он, добавив, что Минсельхоз держит ситуацию на контроле.