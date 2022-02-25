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РЖД ввели ограничения на погрузку в 50% в направлении погранперехода в Латвию до 1 марта

РЖД ввели ограничения на погрузку в 50% в направлении погранперехода в Латвию до 1 марта - холдинг.

Пандемия COVID-19
Гинцбург: прекращение Италией сотрудничества по "Спутнику V" замедлит борьбу с пандемией
Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи отметил, что "каждый будет искать новых комплексеров, что займет, конечно, время"
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