Google создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона "о приземлении"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Американская компания Google зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из информации на сайте службы.

"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", - говорится на сайте.

В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.