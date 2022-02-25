Мосбиржа планирует с 28 февраля проводить торги иностранными акциями с 17:30 до 23:50 мск

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московская биржа намерена с 28 февраля изменить график торгов иностранными акциями. Торги по ним будут проходить с 17:30 по 23:50 мск, говорится на сайте торговой площадки.

Отмечается, что с 17:30 до 17:40 будет проводиться аукцион открытия, а с 17:40 будут начинаться основные торги.

"Изменение расписания распространяется только на иностранные акции эмитентов США и депозитарные расписки с постфиксом -RM", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участникам доступны режимы переговорных сделок и сделки репо по стандартному расписанию.

"Обращаем внимание, что в связи с высокой волатильностью и с целью защиты частных инвесторов были ограничены коды расчетов по указанным ценным бумагам. О снятии ограничений кодов расчетов будет сообщено дополнительно. Московская биржа прикладывает все усилия, чтобы возобновить торги в часы работы американских бирж", - пояснили на сайте торговой площадки.