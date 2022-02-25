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Минтранс Великобритании запретил прилетать в страну российским частным самолетам

В Росавиации заявили, что такой шаг нарушает положение Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между странами

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Минтранс Великобритании расширил санкции против России, запретив российских частным самолетам совершать рейсы в Соединенное Королевство. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Грант Шэппс.

"Я ужесточил запретные меры в Великобритании таким образом, что ни один российский частный самолет не может заходить в воздушное пространство Великобритании или приземляться [в аэропортах страны]", - написал в Twitter Шэппс.

Управление гражданской авиации Великобритании ранее ввело запрет на полеты "Аэрофлота" в Великобританию. В Росавиации заявили, что такой шаг нарушает положение Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией. Росавиация направила Лондону предложение провести консультации о соблюдении правил полетов между двумя государствами, но британская сторона отказалась. В итоге Россия закрыла небо для всех британских самолетов как на прилет в страну, так и для транзита.

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ВеликобританияРоссия
Источник: РФ готова вернуть из-за границы и организованных, и самостоятельных туристов
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