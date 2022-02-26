Украина попросила МВФ об экстренном финансировании

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины обратилось к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой об экстренном финансировании. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, опубликованном в пятницу.

"Мы изучаем все варианты дальнейшей финансовой поддержки [Украины], в том числе в рамках существующего Соглашения о резервировании на сумму $2,2 млрд. Также власти [в Киеве] запросили у МВФ экстренное финансирование", - указала глава МВФ, отметив, что "в арсенале фонда есть несколько инструментов" для помощи Киеву и они будут обсуждаться "по мере развития ситуации".

В то же время Георгиева сообщила, что Исполнительный совет МВФ намерен продолжать оказывать поддержку Украине и координировать соответствующие усилия с Группой Всемирного банка. "Сегодня [в пятницу] я встретилась с [членами] нашего Исполнительного совета, чтобы проинформировать исполнительных директоров о нашей первоначальной оценке складывающейся ситуации. Я заверила их, что наши сотрудники будут продолжать тесно сотрудничать с властями, чтобы всячески поддерживать Украину", - говорится в заявлении. По ее словам, МВФ продолжит тесно работать с Группой Всемирного банка и другими партнерами для координации "поддержки и обеспечения максимальной выгоды для Украины".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.