Украина отсрочила возвращение в энергетическую систему России и Белоруссии

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Госкомпания "Укрэнерго" продлила до 27 - 28 февраля срок работы украинской энергетической системы в автономном режиме, из которого должна была выйти 26 февраля.

"Из-за военного положения на территории Украины работа энергосистемы в автономном режиме продлена до 27 - 28 февраля", - сказано в сообщении компании. Какие будут действия компании в дальнейшем, не уточняется.

Украина в ночь на четверг полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме. Это происходит, чтобы протестировать систему для подключения к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Киев с 24 по 26 февраля намерен проверить в тестовом режиме работу энергосистемы страны в так называемом изолированном режиме, то есть без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.