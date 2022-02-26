Инфраструктуру для газификации Находки планируют построить в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Инфраструктуру для газификации Находки, третьего по величине города Приморья, могут построить в 2024 году, это позволит синхронизировать сроки строительства газопровода во Врангель для обеспечения Находкинского завода минеральных удобрений и новых объектов городского округа, которые будут работать на газе. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

"Газификация Находки в принципе становится возможной в силу того, что газопровод на Врангель, который будет питать газом Находкинский завод минеральных удобрений как основного, якорного резидента ТОР "Находка", также даст возможность газифицировать и городской округ. <...> Сам городской округ также будет переведен на газ, и прежде всего это объекты коммунальной инфраструктуры, это котельные. Сейчас мы рассматриваем проект частной концессионной инициативы, которая поступила от компании, которая является концессионером в Фокино и в Новом. <...> 2025 год это год прихода газа, поэтому, если мы заключим соглашение в 2022 году, в 2023 году проектирование, 2024-й - строительство, 2025 год - ввод в эксплуатацию, мы могли бы тогда синхронизировать сроки строительства газопровода во Врангель и сроки строительства новых объектов, которые будут работать на газе", - сообщила Пархоменко.

Она уточнила, что компания, выступившая с инициативой проекта, также предлагает переключить с мазутных и угольных котельных на вновь построенные газовые котельные всех потребителей Находкинского городского округа и в этих целях привлечь займы Фонда национального благосостояния, которые составляет сейчас 3%. В октябре 2021 года Пархоменко сообщала, что Находка потребляет около 70 тыс. тонн мазута.

Находка - третий по величине город края, его население превышает 142,5 тыс. человек. Город находится на берегу Японского моря, его экономика специализирована на портово-транспортном комплексе, здесь ведется судоремонт, рыболовство и рыбопереработка, а порты Восточный, Находка и железнодорожные станции узловой станции Находка образуют крупнейший на Дальнем Востоке транспортный узел.

Находкинский завод минеральных удобрений входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов России, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 49 млрд рублей уже в период действия льготного режима территории опережающего развития. В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с властями Приморья и Амурской области оказать содействие инвесторам в строительстве заводов по производству метанола в Находке и Сковородино.

Вопросы экологии

Пархоменко отметила, что газификация Находки позволит снизить зависимость от нефтепродуктов, цена на которые ежегодно растет и доставку которых может осложнять загруженность железной дороги.

"Если это будет реализовано через концессию, все капиталозатраты лягут в тариф, естественно, снижение тарифа будет основанием для возврата средств инвестора. <...> Нельзя не сказать, что это экология, потому что Находка - город с достаточно большим объемом экологических вопросов, которые задает нам население: это и угольная пыль, это и недавняя техногенная авария на объектах "Примтеплоэнерго", это мазутное хозяйство, что повлекло за собой выброс мазута на почву и в водные объекты, поэтому потребовалось достаточно много сил и средств для того, чтобы ликвидировать последствия этой аварии. И понятно, что газ — это совершенно другая экология, минимизация выбросов и защита от таких вот техногенных аварий", - отметила Пархоменко.

Разлив мазута произошел в Находке 14 марта 2020 года при разгерметизации емкости на топливном складе котельной. Пострадало озеро Соленое и береговая линия. На работу котельной аварийное происшествие не повлияло. По предварительной версии предприятия, разлив произошел в результате хлопка, общий вес вылившихся нефтепродуктов составил 1 649,8 тонны.