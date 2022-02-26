Чешская почта сделала бесплатной отправку посылок на Украину

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Государственное предприятие "Чешская почта" с 1 марта сделала бесплатной отправку посылок на Украину в знак солидарности с гражданами этой страны. Об этом компания сообщила в субботу на своем сайте.

"Чешская почта с 1 марта предлагает услугу бесплатной отправки стандартной посылки [весом до 30 кг] на Украину, - отмечается в сообщении. - Цель этой акции - поддержать тех, кто хочет помочь противостоящим военной агрессии украинцам".

Срок, когда Чешская почта завершит бесплатную отправку посылок на Украину, не установлен. Между тем чешские операторы мобильной связи перестали взимать плату за звонки на Украину.