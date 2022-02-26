Володин сообщил, что Швеция и Финляндия не пустили его борт, хотя маршрут был согласован

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу подтвердил, что Швеция и Финляндия отказались пропускать его самолет на пути с Кубы в Россию, хотя изначально маршрут был согласован.

"Вчера вечером вернулись в Москву после официального визита на Кубу и в Никарагуа. Маршрут был согласован заранее, но европейские страны отказались пускать наш борт. Случилось это, когда должны были зайти в воздушное пространство Швеции", - написал политик в своем Telegram-канале.

По словам спикера, командир Ил-96, на котором находилась российская делегация, "принял решение облетать зону запрета, уходя на север". "Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолет, - уточнил спикер. - Топлива хватило. Спасибо пилотам, принявшим такое решение"

Володин заметил, что в итоге время в пути увеличилось на 2,5 часа, а весь полет занял более 17 часов.

"В таких реалиях живем давно. С 2014 года нахожусь под самыми разными санкциями многих стран: от США до Австралии. Недвижимости и счетов за границей не было и нет", - добавил председатель Госдумы.

Ранее член делегации сообщил ТАСС, что Ил-96 специального летного отряда "Россия", на борту которого находился спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами, в пятницу был вынужден скорректировать курс из-за того, что Швеция и Финляндия закрыли для самолета свое воздушное пространство.