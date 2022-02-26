Финансовые операции в Станице Луганской стали производиться в рублях

"Станица Луганская - уже рублевая зона, торговля местная резко сама перешла на рубли с украинской гривны, и для них было очень серьезной встряской эта разница в ценах, потому что, ну, примерно в полтора раза по таким значимым продуктам питания разница в цене в рублях у нас дешевле, чем у них это все в гривне было", - сказал он в субботу в эфире Первого канала.

"Станица Луганская у всех на слуху была достаточно долго, там был пункт пропуска достаточно долго, сейчас этот пункт пропуска свободно пропускает всех, кто хотел бы его пересечь. Люди устремились сразу же из Станицы Луганской в Луганск, из Луганска в Станицу Луганскую", - добавил Дейнего.

Ранее в субботу в телеграм-канале Народной милиции Луганской Народной Республики сообщалось, что ведомство освободило КПП "Станица Луганская" и почти весь поселок.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.