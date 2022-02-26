Источник сообщил, что Румыния закрыла воздушное пространство для российских самолетов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Румыния закрыла свое воздушное пространство для самолетов РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из российских авиакомпаний.

"Румыния официально закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель правительства Румынии по печати Дан Кэрбунару сообщал, что принято решение о закрытии неба страны для России. Он отмечал, что процедура будет проходить в течение дня. По его словам, под запрет попадет и пролет над территорией Румынии для самолетов РФ.

На данный момент решение о закрытии своего воздушного пространства для России приняли Великобритания, Болгария, Чехия и Польша. Также о такой возможности заявляли Латвия, Литва и Эстония.