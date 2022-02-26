ВТБ заявил об отсутствии проблем с оплатой через терминалы банка

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Услуга по безналичной оплате через платежные терминалы, обслуживаемые банком ВТБ, доступна в полном объеме для карт российских банков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка, комментируя сообщения в СМИ о проблемах при оплате проезда в метро и покупок в магазинах через обслуживаемые ВТБ терминалы.

"Все услуги эквайринга доступны клиентам в полном объеме, за исключением приема к оплате карт эмитентов-нерезидентов", - сказали в пресс-службе.

При возникновении сложностей при оплате с использованием сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay нужно использовать пластиковые карты, посоветовали в ВТБ.

24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.