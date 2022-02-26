Литва закрывает воздушное пространство для российских самолетов

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Вильнюс принял решение о закрытии воздушного пространства Литвы для российских авиаперевозчиков. Решение об этом утверждено в субботу на экстренно созванном заседании правительства.

"С 00:00 (01:00 мск) 27 февраля воздушное пространство Литвы закрывается для всех авиаперевозчиков с российским разрешением на эту деятельность", - сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечается в сообщении, решение принято в качестве реакции на действия России на Украине. "Авиаперевозчикам Российской Федерации запрещается нахождение в воздушном пространстве Литвы", - сказано в постановлении кабмина. Запрет вводится на неограниченное время до нового решения. "Воздушное пространство закрывается координировано с Латвией и Эстонией, об этом будет проинформирована Международная организация гражданской авиации", - указала пресс-служба.