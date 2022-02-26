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YouTube ограничил показ контента канала RT на Украине

Онлайн-видеохостинг ранее заблокировал канал главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Принадлежащий американской компании Google сервис видеохостинга YouTube ограничил показ контента канала RT на своей платформе на территории Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Telegram-канале RT.

"YouTube ограничил показ контента канала RT на Украине", - говорится в тексте заявления. О причинах наложенных ограничений не сообщается.

Ранее онлайн-видеохостинг заблокировал канал главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. При попытке войти на страницу появлялась надпись, информирующая, что "аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества". Роскомнадзор после этого потребовал от Google в максимально короткие сроки снять с канала все ограничения.

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