Компания KLM отменила все рейсы в Россию на ближайшую неделю

ГААГА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания KLM приняла решение отменить все рейсы в Россию, запланированные на ближайшие семь дней. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении перевозчика.

В этот период, уточнли в компании, "KLM также больше не будет летать через российское воздушное пространство в другие пункты назначения".

Причиной для этого переводчик назвал пакет санкций, который был согласован в европейском контексте. Из-за этого запчасти самолетов больше не могут отправляться в Россию, даже для собственного использования. "Это означает, что мы больше не можем гарантировать безопасное возвращение рейсов из России и безопасность рейсов, пролетающих над ее территорией", - отмечается в документе. Компания в настоящее время ищет альтернативу рейсам через российское воздушное пространство в другие пункты назначения.

Ранее в субботу сообщалось, что KLM развернула два рейса, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе против госдолга и банковского сектора РФ, а также угрожают новыми ограничительными мерами.