"Чешские авиалинии" прервали до 6 марта полеты из Праги в Москву

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Чешские авиалинии" до 6 марта приостановила полеты своих самолетов на линии Прага-Москва-Прага. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь национального авиаперевозчика Чехии Владимира Дуфкова.

"Из-за закрытия российского воздушного пространства для чешским самолетов мы приостановили полеты на линии Прага - Москва - Прага пока до 6 марта, - отметила она. - Дальнейшая ситуация с эксплуатацией данного маршрута зависит от позиции российских авиационных властей. Мы готовы [в любой момент] восстановить полеты на этой линии".

Ранее министр транспорта Чехии Мартин Кубка сообщил, что республика в полночь на 27 февраля полностью закроет национальное воздушное пространство для российских самолетов. Меру приняли в качестве ответа на специальную военную операцию России на Украине.