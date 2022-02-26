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Военная операция на Украине

"Чешские авиалинии" прервали до 6 марта полеты из Праги в Москву

По словам пресс-секретаря национального авиаперевозчика Чехии Владимира Дуфкова, дальнейшие полеты будут зависеть от позиции российских авиационных властей

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Чешские авиалинии" до 6 марта приостановила полеты своих самолетов на линии Прага-Москва-Прага. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь национального авиаперевозчика Чехии Владимира Дуфкова.

"Из-за закрытия российского воздушного пространства для чешским самолетов мы приостановили полеты на линии Прага - Москва - Прага пока до 6 марта, - отметила она. - Дальнейшая ситуация с эксплуатацией данного маршрута зависит от позиции российских авиационных властей. Мы готовы [в любой момент] восстановить полеты на этой линии".

Ранее министр транспорта Чехии Мартин Кубка сообщил, что республика в полночь на 27 февраля полностью закроет национальное воздушное пространство для российских самолетов. Меру приняли в качестве ответа на специальную военную операцию России на Украине.

Теги
ЧехияРоссияВоенная операция на Украине
Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов
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