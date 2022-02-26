Франция увеличит поставки вооружения на Украину

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Франция намерена поставлять больше военного оборудования на Украину на фоне продолжающихся боевых действий в этой стране, сообщили в субботу в Елисейском дворце.

"Было решено организовать дополнительные поставки военного снаряжения украинским властям, а также обеспечить поддержку топливом", - приводит заявление администрации французского лидера AFP. Какие именно военные грузы будут поставляться из Франции на Украину, не уточняется.

Экономические санкции

Франция намерена усилить экономические санкции в отношении РФ, в том числе касающиеся доступа российских финансовых учреждений к международной межбанковской системе SWIFT.

На заседании Совета по безопасности и национальной обороне в субботу вечером президент Франции Эмманюэль Макрон "принял решение об ужесточении экономических и финансовых санкций в координации со странами Европы и США". Также он намерен принять на национальном уровне "меры по замораживанию финансовых активов российских деятелей". Кроме того, были обещаны "новые меры в отношении доступа к SWIFT", которые будут приняты в координации с европейскими партнерами, отметили в администрации французского лидера.

Борьба с "пропагандой"

Франция намерена принять меры по борьбе с распространением российскими СМИ "пропаганды" в Европе. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета по безопасности и национальной обороне.

В частности, речь идет о "мерах по борьбе с пропагандой российских агентов влияния и СМИ на европейской территории", приводит агентство выдержки из заявления администрации французского лидера. Оно уточняет, что речь идет о "пропаганде", связанной с боевыми действиями на Украине.