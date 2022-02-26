Глава Евросовета заявил, что ЕС будет содействовать поставкам военной помощи на Украину

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Евросоюз будет оказывать содействие поставкам военной помощи на Украину. Об этом в субботу в своем Twitter заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Оборона ЕС реализуется оказанием поддержки Украине. [ЕС] будет способствовать поставкам военной помощи на Украину", - написал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.