{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Глава Евросовета заявил, что ЕС будет содействовать поставкам военной помощи на Украину

Шарль Мишель отметил, что "оборона ЕС реализуется оказанием поддержки Украине"

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Евросоюз будет оказывать содействие поставкам военной помощи на Украину. Об этом в субботу в своем Twitter заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Оборона ЕС реализуется оказанием поддержки Украине. [ЕС] будет способствовать поставкам военной помощи на Украину", - написал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаМишель, ШарльВоенная операция на Украине
Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов
Читать полностью