Глава Минтранса ФРГ поддержал закрытие воздушного пространства для российских самолетов

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг распорядился принять все меры для подготовки к закрытию воздушного пространства своей страны для российских самолетов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter на странице возглавляемого им ведомства.

"Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие германского воздушного пространства для российских самолетов и распорядился все подготовить для этого", - отметили в Минтрансе.

Ранее телеканал ARD со ссылкой на собственные источники сообщил, что страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Он не уточнил, с какого времени планируется ввести запрет. К настоящему моменту решения о закрытии своих воздушных пространств для России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, в пятницу Минфин США объявил о санкциях против Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Кроме того, Запад также угрожает принятием новых ограничительных мер.