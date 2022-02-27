Первая очередь нового элеваторного комплекса в Татарстане будет запущена в 2023 году

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Первая очередь элеваторного комплекса компании "Август" на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Татарстане будет запущена к уборке урожая в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Управляющая компания "Август-Агро" Айдар Галяутдинов.

"Я надеюсь, что к уборке 2023 года [будет введена первая очередь]", - сказал Галяутдинов.

В декабре 2020 года пресс-служба компании "Август", которая является одной из крупнейших российских компаний по разработке, производству и информационно-технологическому сопровождению применения химических средств защиты растений, сообщала, что строительство элеватора начнется в 2021 году. Позже глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сообщал, что сроки начала строительства перенесены на 2022 год.

По словам Айдара Галяутдинова, изменение сроков связано с оформлением земли. "Фактор был по земле. <…> В Свияжске с этим были небольшие задержки", - сказал гендиректор компании.

Он также отметил, что произошло подорожание проекта, однако изменений в параметрах нет. На данный момент стоимость строительства элеватора оценивается в 1,5 млрд рублей. "В зависимости от того, что мы будет строить и как будем строить. Мы будем по очередям, поэтому сразу это не будет вложено. Будет первая, вторая, третья очередь", - сказал Галяутдинов.

Ранее сообщалось, что проектная мощность элеватора - 140 тыс. тонн единовременного хранения зерна. После выхода элеваторного комплекса на полную мощность доля в общем объеме инфраструктуры хранения зерна на территории Татарстана составит 6,1%.

Инвестирование агропроектов

Компания "Август" вложит в развитие собственных проектов в Татарстане порядка 3,5 млрд рублей в 2022 году. Общие инвестиции к 2025 году должны составить порядка 23 млрд рублей, сообщил Галяутдинов.

"Я думаю, порядка 3,5 млрд [составят инвестиции в Татарстане в 2022 году]. В 2021 году, думаю, чуть меньше было", - сказал Галяутдинов.

По его словам, на сегодняшний день компания уже инвестировала в республику около 13 млрд рублей. До 2025 года инвестиции должны составить 23 млрд.

"То есть нам еще примерно 10 [млрд] плюс-минус в зависимости от того, что будет с ценами на ресурсы, инвестировать. В этом году большая программа по Кайбицкому району. Техника и хлебоприемные предприятия - там порядка 2,6 млрд. Плюс мы надеемся, начнем строить два элеватора - в Бугульме и Свияжске. Но там тоже, я думаю, в этом году порядка 500-600 млн - начнем движение. Ну и молочный комплекс, если все будет нормально с инвесткредитами, в Кайбицах. Мы тоже выйдем на строительство. Если мы его оцениваем порядка 1,4 млрд весь, то как минимум половина в этом году уже будет", - сказал Галяутдинов.

Он отметил, что из-за засухи в 2021 году компания недополучила около 2,5 млрд выручки по Татарстану. Однако на инвестиционную политику потери не оказали влияния. "От одного года ничего, проекты все длинные", - сказал Галяутдинов.

Управляющая компания "Август-Агро" создана для реализации агропроекта компании "Август" - одного их крупнейших в России производителей химических средств защиты растений. "Август-Агро" имеет 210 тыс. га пашни в России и Казахстане и 7 тыс. голов КРС, элеваторы и зерносушильные комплексы, более 1,5 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования. Предполагается, что агрофирмы под управлением "Август-Агро" будут приносить доход до половины от выручки основного бизнеса "Августа".