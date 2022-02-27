"Аэрофлот" и "Россия" отменяют рейсы в несколько стран Европы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" отменяют рейсы в Словению, Болгарию, Румынию, Латвию, Чехию, Польшу, Великобританию, Ирландию и Молдавию. Об этом в воскресенье сообщается на сайте компании.

"В связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран "Аэрофлот" отменяет рейсы и приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга (рейсы выполняются авиакомпанией "Россия") по следующим направлениям: Любляна (Словения) - до 26 марта, София (Болгария) - до 24 мая, Бухарест (Румыния) - до 26 марта, Рига (Латвия) - до 26 марта, Прага (Чехия) - до 26 марта", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что отменяются рейсы в Варшаву до 25 мая, в Лондон и Дублин - до 23 мая, в Кишинев - до 4 марта.

Пассажиры авиакомпании, имеющие оформленную перевозку через эти страны, могут выбрать вынужденный возврат денежных средств, изменение даты перевозки на последующий период, замену пунктов на альтернативные европейские аэропорты из действующего расписания "Аэрофлота".

"Пассажирам, желающим сохранить перевозку в/из столицы Великобритании или Ирландии, может быть предложен перелет на рейсах других авиакомпаний с транзитом в Европе при наличии свободных мест", - сообщается на сайте авиакомпании.