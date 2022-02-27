Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Нидерланды приняли решение закрыть воздушное пространство для самолетов из России. Об этом объявил в воскресенье в Twitter министр инфраструктуры и по управлению водными ресурсами страны Марк Харберс.

"Нидерланды готовятся закрыть воздушное пространство для российских самолетов с сегодняшнего вечера", - написал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как указало Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.