Нацбанк Грузии отнял у ВТБ банка право на обслуживание физических лиц

ТБИЛИСИ, 27 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Грузии принял решение лишить грузинское подразделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев из-за введенных санкций против российских финансовых организаций. Клиентов будет обслуживать Базисбанк, говорится в распространенном в воскресенье заявлении регулятора.

"Из-за агрессивных военных действий России на Украине США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели санкции против российской финансовой системы. <...> Главной задачей Национального банка [Грузии] является обеспечение стабильности финансового сектора. В рамках этого мандата защита интересов вкладчиков финансового сектора является нашим главным приоритетом. С сегодняшнего дня физических лиц, заемщиков и депозитариев вместо АО "ВТБ банк Джорджиа" будет обслуживать АО "Базисбанк", - говорится в заявлении. В Нацбанке пояснили, что для совершения определенных финансовых операций, клиентов будут обслуживать сотрудники Базисбанка в филиалах банка ВТБ.

"Все физические лица, вкладчики и заемщики АО "ВТБ банк Джорджиа" станут клиентами Базисбанка и будут получать банковское обслуживание как в филиалах Базисбанка, так и банка ВТБ", - говорится в воскресенье в заявлении банка ВТБ в Грузии по этому поводу.

Грузинское отделение российского банка ВТБ приняло решение продать розничный кредитный и депозитный портфель Базисбанку, говорится в заявлении на сайте банка ВТБ.

"Главнейшими целями АО "ВТБ банк Джорджиа" являются максимальная стабильность и защита интересов собственных депозитариев и потребителей. Именно поэтому банк принял решение продать существующий розничный кредитный и депозитный портфель Базисбанку", - сказано в заявлении.

Грузинский регулятор 25 февраля сообщил, что готов помочь местному отделению банка ВТБ, если у него возникнут проблемы с ликвидностью из-за санкций. В Нацбанке также заявили, что у них уже был разработан план действий на случай введения санкций против Банка ВТБ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как указало Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.