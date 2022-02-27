Deutsche Bahn сделает бесплатным проезд для украинцев, приезжающих в ФРГ из Польши

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn объявил, что с воскресенья проезд для всех украинских беженцев, прибывающих из Польши в Германию, будет бесплатным.

Как говорится в распространенном в воскресенье заявлении компании, жители Украины, прибывающие из Польши, смогут бесплатно ездить на поездах дальнего следования Deutsche Bahn. При этом указывается, что "в сотрудничестве с польскими железными дорогами Deutsche Bahn готовится ввести в эксплуатацию дополнительные вагоны и специальные поезда", если беженцы из Украины будут приезжать в страну в массовом порядке.

Ранее Берлин сообщил, что готов принять украинцев и оказать массовую помощь странам, граничащим с Украиной, в частности, Польше.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как в свою очередь заверили в Минобороны РФ, российские подразделения не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.