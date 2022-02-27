"Газпром" не бронировал мощности "Ямала - Европы" на 28 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Газпром" пока не забронировал мощности прокачки газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на понедельник, но загрузка украинского транзита близка к максимуму. Это следует из данных "Оператора ГТС Украины" и платформы GSA Platform.

На аукционах в воскресенье "Газпром" пока не забронировал мощности Ямала - Европы ни на определенный промежуток времени, как в предыдущие два дня, ни на полный день 28 февраля.

При этом первые номинации на транзит российского газа через территорию Украины на понедельник составляют около 106 млн куб. м. Этот объем, как и в предыдущие дни, практически равен поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

В последние несколько дней Европа несколько нарастила изъятия газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за обострения ситуации на Украине (24 февраля стоимость газа поднималась на 61,5%, выше $1 650 за 1 тыс. куб. м) и ожидания небольшого похолодания на следующей неделе.