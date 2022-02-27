В Словении заявили, что обладают резервами для преодоления простоя в торговле с Россией

ЛЮБЛЯНА, 27 февраля. /ТАСС/. Республика Словения обладает резервами для преодоления экономических последствий простоя в торговле с Россией. Об этом в воскресенье заявил в интервью на канале Nova24TV премьер-министр республики Янез Янша.

"Очень хорошо, что мы обладаем резервами. В прошлом году в стране был <...> высокий показатель занятости населения. У нас есть некий запас, с которым можно преодолеть экономические последствия от простоя в торговле с Российской Федерацией", - сообщил Янша.

26 февраля текущего года словенские власти приняли решение о запрете полетов в воздушном пространстве республики самолетам, зарегистрированным в Российской Федерации.

24 февраля премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, как относится Словения к идее отключения РФ от SWIFT, заявил, что его страна поддерживает "самый суровый" пакет санкций против России из-за ее действий на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.