Всемирный банк заявил, что делает все возможное для помощи Украине

"Мы делаем все, что в наших силах, и мы в хорошем положении для этого. <...> У нас также есть инструменты, которые могут помочь с потоком беженцев. <...> Вы ранее слышали о большом потоке [беженцев] в Польшу, но есть и [другие] возможности. У Украины большая граница с Молдавией, с Румынией. У нас есть программы в этих странах", - сказал он.

Кроме того, как напомнил Мэлпас, на 1 марта намечена встреча министров финансов и глав центробанков стран Группы семи (G7), на которой будет обсуждаться Украина. "Я встречаюсь с ними. <...> Они могут решить многое относительно того, сколько помощи идет на Украину", - сказал руководитель ВБ. Как, в свою очередь, сообщает со ссылкой на источник агентство Reuters, встреча пройдет в виртуальном формате. Ее участники, как ожидается, помимо прочего, обсудят анонсированные Западом санкции против ЦБ РФ и намерение США и их союзников отключить некоторые российские банки от международной межбанковской системы SWIFT, пишет Reuters.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.