Албания закрывает воздушное пространство для российских самолетов

ЗАГРЕБ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Албании приняли решение закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов. Об этом в воскресенье сообщило издание Albania Daily News со ссылкой на министра иностранных дел и по делам Европы республики Олту Джачку.

"Воздушное пространство Албании закрыто для всех российских самолетов за исключением гуманитарных рейсов", - заявила министр. Она также отметила, что Албания "присоединилась к отдельным санкциям, предусматривающим замораживание активов президента России и депутатов Государственной думы".

"В общей сложности ограничительные меры будут реализованы в отношении 654 физических и 52 юридических лиц. <...> Албания также не будет участвовать в каких-либо спортивных мероприятиях с Российской Федерацией до окончания оккупации Украины", - сообщила Джачка.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.