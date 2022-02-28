КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия по-прежнему привержена соглашению ОПЕК+ с Россией. Об этом заявил в воскресенье вечером первый заместитель премьер-министра, министр обороны королевства, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает саудовское информационное агентство SPA.

Как отмечается, стороны, в частности, обсудили влияние украинского кризиса на энергетические рынки. "В этой связи наследный принц подтвердил заинтересованность королевства в стабильности и балансе нефтяных рынков, а также приверженность страны соглашению ОПЕК+", - говорится в сообщении.

После начала РФ спецоперации на Украине цены на нефть приблизилась к отметке $100 за баррель, а введенные Западом против Москвы санкции подняли вопрос о том, готовы ли страны ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, увеличить добычу, чтобы снизить цены и ускорить снабжение дефицитного рынка, к чему призывают США и ключевые потребители сырой нефти. Кроме того, отключение ряда российских банков от межбанковской системы SWIFT также способно поставить под угрозу отношения ОПЕК с Россией.

Следующая встреча альянса ОПЕК+ о принятии решения об уровне добычи в апреле запланирована на 2 марта. До последнего момента страны ОПЕК заявляли, что планируют придерживаться намеченного скромного увеличения добычи ежемесячно. Трейдеры, однако, считают, что из-за санкций спрос на российскую нефть иссякает, и нефтепереработчики ищут альтернативы.

В феврале страны соглашения ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в марте на очередные 400 тыс. б/с, продолжая придерживаться принятого в июле 2021 года плана по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц. Тогда единая позиция России и Саудовской Аравии сводилась к тому, что нарастить производство нефти в текущих условиях больше невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.

ОПЕК согласовывают с Россией и девятью другими странами вопросы сокращения добычи с 2017 года в целях поддержки нефтяного рынка. Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти в мире с добычей 10,08 млн баррелей в сутки в январе.