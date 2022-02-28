В Москве рост производства продуктов питания превысил 8% в 2021 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Столичные производители пищевых продуктов увеличили объем производства на 8,2% в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2021 году столичные производители пищевых продуктов увеличили объем производства на 8,2%, а по сравнению с 2019 годом - на 41%", - говорится в сообщении.

В городе действует 240 производителей пищевых продуктов. "Рост произошел за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также сыров и рыбной продукции. Объем отгруженной продукции пищевого сектора в прошлом году составил 540 млрд рублей, это на 15,7% больше, чем в 2020 году, и на 42% выше, чем в 2019 году", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

В прошлом году промышленники произвели около 317 тыс. тонн хлебобулочных изделий, это на 17,4% превышает объем 2020 года и на 7% - 2019-го. Также было изготовлено почти 95 тыс. тонн мясных полуфабрикатов, что на 4,6% больше показателя 2020 года и на 23% - 2019-го. Объем выпуска сыра и творога вырос по отношению к 2020 году на 2,1% и превысил 45 тыс. тонн.

"Город оказывает разностороннюю поддержку столичным производителям, в том числе и пищевикам - это 240 предприятий и свыше 50 тыс. сотрудников. Например, в 2021 году с предприятиями пищевой отрасли заключено восемь договоров о предоставлении субсидий на общую сумму 107,6 млн рублей. Также среди мер поддержки - присвоение предприятию статуса промышленного комплекса, который обеспечивает значительное сокращение налоговой нагрузки. Сегодня его имеют 23 предприятия пищевой промышленности, в прошлом году им удалось сэкономить на налогах более 500 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Кроме того, предприятиям отрасли с 2020 года город одобрил пять льготных займов на общую сумму 600 млн рублей, которые могут быть направлены на модернизацию производства, в том числе на внедрение ИТ-решений и развитие экспорта.