Участники столичной программы поддержки стартапов представят свои проекты инвесторам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Лучшие участники международного модуля программы по поддержке технологических стартапов StartHub.Moscow представят свои проекты потенциальным партнерам. Бизнесмены и инвесторы встретятся 28 февраля на мероприятии International Demo Day на площадке технохаба на "Красном Октябре", сообщила ТАСС вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Свои проекты представят 20 лучших участников международной части программы. Резиденты получат обратную связь от экспертов по выходу на новые рынки. У предпринимателей, которые хотят расширить свой бизнес, будет возможность лично познакомиться с приглашенными инвесторами, а у корпораций - узнать о новых технологических решениях, чтобы в дальнейшем их использовать", - рассказала Сергунина.

Она добавила, что мероприятие пройдет с соблюдением всех действующих санитарных мер. Вход будет бесплатным, для участия надо будет заранее зарегистрироваться.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уточнил агентству, что участники программы представят решение для геймификации программ лояльности в банках, ритейле и телекоме, сервис для планирования расписания экипажей воздушных судов, умную рабочую каску, сервис для организации работы в офисе и другие проекты. Экспертами выступят основатели и руководители российских и зарубежных компаний.

Международный модуль программы StartHub.Moscow стартовал 20 января. Более 60 столичных стартапов прошли интенсивную программу по выходу на новые рынки. Для них была организована постоянная работа с наставниками, онлайн-лекции об оптимизации внутренних бизнес-процессов при подготовке к масштабированию компании. Своим опытом с ними делились российские и международные эксперты.

Программа StartHub.Moscow реализуется Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Агентство объединяет представителей бизнеса, технологические компании и город для создания, тестирования и внедрения инновационных решений в Москве. По итогам 2021 года выручка компаний-участников выросла в среднем в три раза. Они смогли привлечь 970 млн рублей инвестиций.