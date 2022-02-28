В Курской области создадут особую экономическую зону

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Курской области особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Третий полюс". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства.

"Первая в регионе ОЭЗ появится на территориях двух муниципальных образований - город Железногорск и Железногорский район. Здесь будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов в области металлургии, машиностроения, химии и других сферах. В частности, на территории ОЭЗ планируется построить заводы по производству горячебрикетированного железа, резинотехнических изделий и инновационной железнодорожной техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем частных инвестиций в новые производства к 2031 году составит почти 40 млрд рублей, количество созданных рабочих мест - около 600.

По данным Минэкономразвития, в России функционируют 42 ОЭЗ, в них зарегистрированы около тысячи резидентов. Резиденты уже вложили совокупно около 632 млрд руб. в развитие ОЭЗ и создали более 48 тыс. рабочих мест. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ: налаженную инфраструктуру и коммуникации, минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции.