"Ижавиа" отменила рейсы между Челябинском и Санкт-Петербургом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ижавиа" отменила рейсы меду Челябинском и Санкт-Петербургом, сообщается в понедельник на сайте перевозчика.

"Авиарейсы сообщением Санкт-Петербург - Челябинск и Челябинск - Санкт-Петербург исключены из расписания полетов АО "Ижавиа", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что возврат стоимости билетов будет производиться по условиям вынужденного возврата с компенсацией 100% суммы. Пассажирам, купившим билеты на официальном сайте перевозчика, деньги будут перечислены автоматически.

О причинах отмены рейсов в компании не сообщают.

В конце декабря 2021 года ТАСС сообщал, что "Ижавиа" выполнила первый рейс по новой регулярной программе полетов, которая связала два крупных транспортных узла России - Санкт-Петербург и Челябинск.