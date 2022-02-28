В Хабаровском крае подписали соглашение с торговыми сетями о сдерживании цен на товары

ХАБАРОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края и представители торговых сетей региона подписали соглашение о сдерживании цен на ряд социально значимых товаров, передает корреспондент ТАСС.

Церемония подписания соглашения о сдерживании роста розничных цен на отдельные социально значимые продовольственные товары между правительством Хабаровского края и представителями торговых сетей подписали в понедельник. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова и представители торговых сетей "Самбери" и "Амбар".

"Ключевые торговые сети - компании "Самбери" и "Амбар" приняли на себя добровольно обязательства по сдерживанию цен в целях стабилизации ситуации на территории Хабаровского края. Компании взяли на себя обязательства по сдерживанию минимальных розничных цен, минимальных торговых надбавок в отношении наиболее важных социально значимых товаров. Готовность подписать такое соглашение выразили еще ряд компаний и мы предлагаем всем торговым сетям подключиться", - сказала Авилова во время церемонии.

Позднее она уточнила журналистам, что речь идет о сдерживании цен на муку, масло растительное, курицу, гречневую крупу и другие товары - всего более десяти позиций. "Ситуация стабильна, контролируема, торговые сети по основным ключевым продуктам питания поднимать цены не собираются", - сказала Авилова.

Соглашение заключено на неопределенный срок, цены либо фиксируются либо устанавливается минимальная надбавка от 5% до 10%. Такое соглашение готовы подписать также компании "Амба", "Реми", "Экономыч" и "Винлаб".