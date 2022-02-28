Цена газа в Европе на открытии торгов растет на 35%

ТАСС, 28 февраля. Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник растет более чем на 35% и превышает $1 450 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 454 за 1 тыс. куб. м, или €126 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.