Fix Price расторгает соглашение с "ВТБ Капиталом" по программе обратного выкупа бумаг

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price расторгает соглашение с "ВТБ Капиталом" по программе обратного выкупа ценных бумаг, говорится в сообщении компании.

"Fix Price, крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, сегодня объявляет о расторжении соглашения с АО "ВТБ Капитал", в соответствии с которым "ВТБ Капитал" управлял процессом приобретения глобальных депозитарных расписок (ГДР) в рамках ранее объявленной программы обратного выкупа ГДР Fix Price, после введения ограничительных мер в отношении материнской компании "ВТБ Капитала" - банка ВТБ (ПАО)", - говорится в сообщении.

Fix Price в настоящее время оценивает свои возможности в отношении ранее объявленной программы обратного выкупа. Компания уведомит о дальнейших шагах по программе в установленном порядке, добавляется в документе.

В конце января Fix Price объявила о запуске программы выкупа ГДР на общую сумму до 4 млрд рублей на протяжении до шести месяцев. Для управления программой компания заключила соглашение с АО "ВТБ Капитал".

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, основана в 2007 году.