Fix Price перерегистрирует компанию на Кипре с Британских Виргинских Островов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Fix Price утвердил перерегистрацию компании на Кипре с Британских Виргинских Островов и созывает внеочередное собрание акционеров 28 февраля, говорится в сообщении компании.

"Fix Price, крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, сегодня объявляет о принятии советом директоров решения об изменении юрисдикции регистрации компании с Британских Виргинских островов на Республику Кипр в качестве публичной компании с ограниченной ответственностью (редомициляция)", - говорится в сообщении.

Это делается для того, чтобы в наибольшей степени соответствовать интересам компании и ее акционеров. После редомициляции компания намерена провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd. ("Колмаз"), в результате которого "Колмаз" прекратит существование, и компания станет ее правопреемником, отмечается в сообщении.

Редомициляция вступит в силу после выдачи департаментом регистрации свидетельства о временной регистрации на Кипре, что, как ожидается, произойдет в апреле 2022 года. Компания намерена обратиться в реестр компаний на Британских Виргинских Островах для получения свидетельства о прекращении существования в этой стране, добавляется в сообщении.

Предполагается, что в случае редомициляции компании ее ГДР по-прежнему будут допущены к торгам на Лондонской и Московской биржах, редомициляция не должна повлиять на обычный ход торгов ГДР, заключили в компании.

О ретейлере

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, основана в 2007 году.