Падение некоторых российских бумаг на торгах в Лондоне превысило 58%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Падение некоторых российских бумаг на торгах на Лондондонской фондовой бирже (LSE) превысило 58%, следует из данных торгов по состоянию на 11:24 мск.

Так, расписки "Норникеля" снижаются на 58,33%, "Новатэка" - на 49,43%, "Фосагро" - на 45,53%, "Роснефти" - на 45,51%.

Бумаги "Полиметалла" падают на 39,93%, Globaltrans - на 38,54%, X5 Retail - на 36,92%, "Сургутнефтегаза" - на 18,97%, Evraz - на 18,23%, ММК - на 17,88%, "Ленты" - на 1,29%.

Торги бумагами "Лукойла", "Сбера" и "Газпрома" не проводятся.

Индекс Лондонской фондовой биржи на открытии торгов упал на 1% на фоне возросших геополитических рисков из-за операции России на Украине. Индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, сократился на 83,62 пункта, до 7 407 пункта. Более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал снижение на 0,82%, до 20 734 пунктов.

В лидерах падения вновь находятся акции российской горнорудной компании "Полиметалл", которые теряют в цене 37,75%. Ценные бумаги металлургической и горнодобывающей компании "Евраз" дешевеют на 16,5%, а британской нефтяной компании BP, которая накануне заявила, что избавляется от 19,75% доли в российской компании "Роснефть" - на 4,76%. Цена акций международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входят такие компании, как British Airways и Iberia опускается на 3,90% на фоне закрытия воздушного пространства ЕС и Великобритании для российских самолетов и ответных мер Москвы.