{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Рейсы между Челябинском и Петербургом отменили до стабилизации геополитической обстановки

При этом полеты из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург и Сочи авиакомпания "Ижавиа" будет выполнять по прежнему расписанию

ТАСС, 28 февраля. Рейс между Челябинском и Санкт-Петербургом компании "Ижавиа" отменен в весенне-летнем сезоне 2022 года из-за трудностей с расширением парка самолетов перевозчика в связи со сложной международной ситуацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

На эту тему
Военная операция на Украине. Хроника событий 28 февраля 2022 года
Военная операция на Украине.

Ранее ТАСС сообщал, что авиарейсы сообщением Санкт-Петербург - Челябинск и Челябинск - Санкт-Петербург исключены из расписания полетов АО "Ижавиа".

"Рейсы Челябинск - Санкт-Петербург - Челябинск планировались под увеличение пассажиропотока и связанное с этим увеличение авиапарка АО "Ижавиа". В связи со сложной международной ситуацией расширение парка воздушных судов принятым в 2021 году типом Boeing 737-800 затруднено. До стабилизации геополитической обстановки АО "Ижавиа" приняло решение отказаться от выполнения рейсов Челябинск - Санкт-Петербург - Челябинск в сезоне весна - лето 2022 года", - сказали в компании.

При этом основная круглогодичная программа "Ижавиа", включающая перелеты из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, будет выполняться по прежнему расписанию. "Все борта авиакомпании резервируются для обеспечения критической транспортной доступности региона", - добавили в пресс-службе.

В конце декабря 2021 года "Ижавиа" выполнила первый рейс по новой регулярной программе полетов, которая связала два крупных транспортных узла России - Санкт-Петербург и Челябинск.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКраснодарский крайЧелябинская областьВоенная операция на Украине
Сбербанк повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%
Решение вступает в силу с 1 марта
Сбербанк повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%
Читать полностью