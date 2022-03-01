В Татарстане на благоустройство дворов в регионе в 2022 году направят 9 млрд рублей

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Татарстан вложит 9 млрд рублей в благоустройство 1200 дворов в 2022 году, сообщила ТАСС пресс-секретарь помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой Диляра Галеева.

"Бюджет программы на этот год составляет 9 млрд рублей. Средства направляются президентом Республики Татарстан из внебюджетных источников", - сообщила пресс-секретарь.

В 2022 году по республиканской президентской программе "Наш двор" будет благоустроено 1200 дворовых территорий в 40 муниципальных образованиях республики. Так, у 289 тыс. жителей Татарстана появятся обновленные дворы.

Уточняется, что этом году жители региона впервые непосредственное участвовали в составлении перечня дворов для благоустройства. Весной 2021 года на портале госуслуг Татарстана прошло голосование, в котором приняли участие 92 тыс. местных жителей. Они определили 200 приоритетных дворов для благоустройства. Затем перечень дополнили администрации районов, учитывая в первую очередь принцип комплексности.

Новый концепт дворов

Как сообщила Галеева, особое внимание в 2022 году будет уделяться комплексному проектированию.

"Мы рассматриваем дворовые территории на уровне микрорайона, а не ограничиваемся рамками каждого конкретного двора. В первую очередь благодаря этому соседние дворы будут максимально отличаться друг от друга функционально", - сообщила она.

В некоторых районах дворы будут благоустраиваться одновременно с общественными пространствами, выигравшими Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений: улицами, бульварами, парками.

Строительный сезон начнется менее чем через два месяца, но работа по дворам 2022 года идет активно уже сейчас, уточняет Галеева.

Программа "Наш двор"

На сегодняшний день благоустроено уже 2167 дворовых территорий Татарстана - обновленные, комфортные и уютные дворы появились уже у более чем 660 тыс. жителей республики.

По программе проводятся шесть видов работ: создание или ремонт дорог и тротуаров; установка скамеек и урн; установка опор освещения или ремонт существующих; установка безопасного детского и спортивного оборудования на покрытии из песка; создание или обновление площадки для ТКО; установка хозяйственно-бытового оборудования.

Программу благоустройства дворов региона в 2019 году инициировал Президент Татарстана Рустам Минниханов. За пять лет в Татарстане будут благоустроены 6923 двора - это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года.