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Moody's отозвало рейтинг ВТБ на уровне "Ваа3" и рейтинг Совкомбанка на уровне "Ва1"

На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги и рейтинги приоритетных необеспеченных долгов банков имели стабильный прогноз

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинг банка ВТБ на уровне "Ваа3" и рейтинг Совкомбанка на уровне "Ва1". Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

"Агентство Moody's решило отозвать рейтинги по собственным деловым причинам", - говорится в сообщениях агентства.

На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги и рейтинги приоритетных необеспеченных долгов банков имели стабильный прогноз, прогноз эмитентов банков также был стабильным, отмечается в релизах.

Ранее, 26 февраля Совет ЕС принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства РФ, Центрального банка РФ, Альфа-банка, банка "Открытие", банка "Россия", Промсвязьбанка и других кредитных организаций к европейскому рынку капитала в связи с российской военной спецоперацией на Украине. Им запрещено размещать, продавать, покупать или иным образом использовать ценные бумаги и иные кредитные инструменты, выпущенные после 12 апреля 2022 года.

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