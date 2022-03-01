"Яндекс.Еда" выявила утечку личных данных пользователей, которые не касались платежей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/ "Яндекс.Еда" выявила утечку личных данных пользователей, которые однако не касались банковских, платежных или их логинов и паролей, говорится в сообщении компании.

"Служба информационной безопасности "Яндекс.Еды" выявила утечку информации. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее", - отмечается в сообщении.

Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей. По итогам внутренней проверки "Яндекс" ужесточил подход к хранению чувствительной информации, в том числе связанной с заказами, и обеспечит ей уровень защиты, сопоставимый с уровнем защиты платёжной информации, логинов и паролей. Ручная обработка таких данных будет исключена, а число сотрудников, которые имеют доступ к информации о заказах, сократится как минимум втрое, отмечается в материале.

В отношении виновного в утечке сотрудника будут приняты установленные законом меры. Кроме того, "Яндекс.Еда" обратилась в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным клиентов и делает все для того, чтобы предотвратить распространение опубликованной информации, добавляют в компании.