Премьер Польши предложил Евросоюзу отказаться от закупок российского угля

ВАРШАВА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предложил Евросоюзу отказаться от закупок российского угля. Такое предложение он озвучил во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Сегодня я разговаривал с [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен о том, как стать независимыми, сделать независимой Европу от угля", - сказал он, подчеркнув, что попросил ее о том, чтобы "не ввозить российский уголь, чтобы наложить эмбарго на российский уголь, а в перспективе также не покупать газ [у РФ]".

Как указал Моравецкий, эмбарго на российский уголь можно ввести "даже завтра". "Мы к этому готовы. Нам нужно только согласие ЕС, чтобы наложить эмбарго на российский уголь", - добавил он.

Моравецкий предложил предоставить Украине план восстановления на сумму €100 млрд.

"Украина должна иметь надежду. Нужен план восстановления. Например, €100 млрд, которые финансировались бы ЕС", - сказал он.

Как считает Моравецкий, сейчас есть "благотворный грунт чтобы принять Украину в ЕС, дать статус кандидата и быстро провести процедуру принятия". "Важно также подготовить инвестиционный план для Украины, так как экономике нужны инвестиции, нужны рабочие места, а также обеспечить энергетическую безопасность Украины", - указал он. "[Украине нужны] поддержка быстрого пути вступления в ЕС, студенческие обмены, когда будет мир, общие инвестиции, энергетическая безопасность", - резюмировал он.