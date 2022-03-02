НРД ограничил нерезидентам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Национальный расчетный депозитарий (НРД) ограничил возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов для иностранных физических и юридических лиц и передачу прав на такие бумаги. Об этом сообщает пресс-служба НРД.

"НРД не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream. Согласно предписанию Банка России, НРД ограничил возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов для иностранных физических и юридических лиц и передачу прав на такие бумаги" - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что НРД продолжает обслуживать счета иностранных депонентов в части зачисления ценных бумаг и банковские счета, открытые в НРД, в части зачисления российской и иностранной валюты без ограничений.

Ранее Банк России направил предписание депозитариям и регистраторам, согласно которому временно запретил передачу выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам. ЦБ также запретил проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов. Кроме того, регулятор запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг. Как пояснили в Центробанке, меры направлены на предотвращение массовой продажи российских ценных бумаг, вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности.