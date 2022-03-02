В Минэнерго рассказали о новых правилах техприсоединения потребителей к сетям

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Обновленный порядок в РФ технологического присоединения потребителей к сетям создаст стимулы для предотвращения строительства излишней сетевой инфраструктуры, а также снимет нагрузку с подключенных потребителей за присоединение новых абонентов. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго РФ.

"Проектом постановления создаются стимулы для недопущения строительства избыточной сетевой инфраструктуры. С подключенных потребителей снимается ценовая нагрузка, возникающая из-за присоединения новых абонентов. Это позволит направить средства на обновление изношенных электросетевых объектов и повысить надежность электроснабжения, обеспечив потребности экономики и граждан Российской Федерации", - пояснили в ведомстве.

Накануне на портале нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому плата за техприсоединение к сетям для граждан с энергопринимающими устройствами до 15 кВт, не относящихся к льготным категориям, плата за подключение может составить 5 тыс. рублей за каждый кВт. При этом для льготных категорий граждан, в частности ветеранов, инвалидов, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, плата за присоединение к сетям может составить 1 тыс. рублей.

В Минэнерго добавили, что стоимость подключения рассчитана исходя из оценок участников отрасли и данных, представленных субъектами РФ. В рамках общественного обсуждения документа будут учтены все предложения малого и среднего бизнеса. В ведомстве отметили, что предоставление льгот станет более адресным.

О законе

Президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает корректировку механизма оплаты технологического присоединения к электросетям. Потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт начнут постепенно компенсировать затраты сетевых компаний на техприсоединение. С 1 июля 2022 года размер платы составит 50% от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года - 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

С уже подключенных потребителей снимается обязанность оплачивать затраты сетевых организаций, связанных с подключением новых потребителей (в составе конечных цен на электрическую энергию), также закрепляются подходы по установлению платы за техприсоединение на экономически обоснованном уровне. Предусматривается снятие запрета на включение в состав платы за присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, начиная с 1 июля 2024 года.