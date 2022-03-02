Курганские аграрии планируют увеличить посевные площади на 100 тыс. га в 2022 году

ТАСС, 2 марта. Аграрии Курганской области планируют увеличить посевные площади на 100 тыс. га - до 1,4 млн га в 2022 году по сравнению с прошлым годом. В частности, будут увеличены посевы масличных культур, об этом сообщил в среду директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, в селах здесь проживают около 38% населения. Область специализируется на производстве зерновых и масличных культур и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.

"Если говорить по посевной площади, которую мы планируем в текущем году засеять - <…> 1,4 млн га, практически 100 тыс. га прирастаем к прошлому году. Это планы аграриев. <…> Планируем увеличить рост валового производства зерна - <…> [на] 500 тыс. тонн мы планируем прирасти", - сказал Кощеев, уточнив, что в прошлом году высокую маржинальность показали масличные культуры (в 2021 году в регионе впервые собрали 132 тыс. тонн маслосемян, несмотря на засуху), и аграрии планируют увеличить их посевы.

Он также отметил, что при этом в 2022 году планируется ввести в оборот не менее 35 тыс. га ранее не используемой пашни.

Сейчас, по данным Кощеева, у аграриев идут работы по закупке минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. А с 14 марта стартуют агрономические совещания в муниципалитетах, где, в том числе, они обсудят опыт работы в условиях прошлогодней засухи.

В 2021 году в Курганской области с 27 июля практически до конца августа был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. В департаменте экономического развития области сообщали ТАСС, что на площади 137 тыс. га урожай погиб, на 297 тыс. га пострадал, ущерб составил 5,6 млрд рублей.