{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курганские аграрии планируют увеличить посевные площади на 100 тыс. га в 2022 году

Дополнительные площади в регионе пойдут на посевы зерновых и масленичных культур

ТАСС, 2 марта. Аграрии Курганской области планируют увеличить посевные площади на 100 тыс. га - до 1,4 млн га в 2022 году по сравнению с прошлым годом. В частности, будут увеличены посевы масличных культур, об этом сообщил в среду директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, в селах здесь проживают около 38% населения. Область специализируется на производстве зерновых и масличных культур и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.

"Если говорить по посевной площади, которую мы планируем в текущем году засеять - <…> 1,4 млн га, практически 100 тыс. га прирастаем к прошлому году. Это планы аграриев. <…> Планируем увеличить рост валового производства зерна - <…> [на] 500 тыс. тонн мы планируем прирасти", - сказал Кощеев, уточнив, что в прошлом году высокую маржинальность показали масличные культуры (в 2021 году в регионе впервые собрали 132 тыс. тонн маслосемян, несмотря на засуху), и аграрии планируют увеличить их посевы.

Он также отметил, что при этом в 2022 году планируется ввести в оборот не менее 35 тыс. га ранее не используемой пашни.

Сейчас, по данным Кощеева, у аграриев идут работы по закупке минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. А с 14 марта стартуют агрономические совещания в муниципалитетах, где, в том числе, они обсудят опыт работы в условиях прошлогодней засухи.

В 2021 году в Курганской области с 27 июля практически до конца августа был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. В департаменте экономического развития области сообщали ТАСС, что на площади 137 тыс. га урожай погиб, на 297 тыс. га пострадал, ущерб составил 5,6 млрд рублей.

Теги
РоссияКурганская область
"ВКонтакте" заблокировала сообщества "Дождя" и "Эхо Москвы" во избежание ограничений сети
В пресс-службе отметили, что "в противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети"
Читать полностью