Российские банки продолжают повышать ставки по своим продуктам

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские банки продолжают корректировать ставки по своим продуктам в сторону повышения. Об этом сообщают пресс-службы кредитных организаций и свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs за период с 28 февраля по 1 марта (есть в распоряжении ТАСС).

Банки на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 20% отмечают рост интереса населения к доходным вариантам размещения своих средств и повышают доходность своих продуктов. "После повышения Банком России ключевой ставки до 20% интерес населения к сберегательным продуктам увеличился. Люди изучают более доходные варианты размещения свободных средств, которые бы защитили сбережения от инфляции", - сказала руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов Промсвязьбанка (ПСБ) Лидия Хальфиева.

Ставки банков

Так, по данным Marcs, Альфа-банк за период с 28 февраля по 1 марта повысил ставки по вкладам в рублях на все сроки, наибольший рост ставок введен для коротких сроков. Например, по закрытому вкладу ставка на 92 дня без капитализации повышена на 12 процентных пунктов (п.п.) - до 20% (с капитализацией - на 12,29 п.п., до 20,34%); ставки для вкладов сроком 1-3 года составляют теперь 10% без капитализации (рост на 1,22-1,35 п.п.) и 10,47-11,61% с капитализацией (+1,47-1,61 п.п.). Также повышены ставки по пополняемому и управляемому вкладам до уровня 9-15%. Кроме того, в Альфа-банке объявили о запуске вклада в долларах под 8% годовых на 3 месяца, который можно открыть до 8 марта включительно.

Газпромбанк сообщил, что максимальная ставка по одному из вкладов составляет 20% годовых с капитализацией процентов при соблюдении некоторых условий, а с учетом надбавки некоторым категориям клиентов составит 20,3% годовых. Повышены ставки по накопительным счетам: например, максимальная ставка 17% годовых по одному из счетов применяется в первые два расчетных периода при соблюдении определенных условий. Согласно данным Marcs, за период с 28 февраля по 1 марта банк повысил ставки по закрытым вкладам в рублях на сроки до 1 года включительно, рост ставок составил 4-8,15 п.п. "Максимальная ставка без надбавок в массовом сегменте в рублях составляет сейчас 17,3% (онлайн, 31 день, от 1,5 млн руб.)", - отмечают в Marcs.

В ПСБ запускают накопительный счет, максимальная доходность по которому составляет 21% годовых для сумм от 5 тыс. руб. По данным Marcs, за период с 28 февраля по 1 марта банк ввел новый закрытый вклад в рублях со ставками 18,5% на 32 дня, 18% на 91 день и 17% на 181 день. "Было прекращено оформление вклада-лесенки. Максимальная ставка в рублях в массовом сегменте повышена до 18,5%", - уточняют в Marcs.

"Почта банк" ввел новые сроки 3, 6 и 18 месяцев по закрытому промо-вкладу со ставками 18%, 14% и 9,25% соответственно. Ставка на 1 год повышена на 1,25 п.п. - до 9,5%. Кроме того, были повышены ставки по накопительному счету в рублях, максимальная ставка выросла до 18%.

Райффайзенбанк также повысил ставки по сберегательным продуктам. "Теперь по уже открытым накопительным счетам "Выгода" ставка составит 12% годовых. Со 2 марта 2022 года счет не открывается. По накопительному счету "На ежедневный остаток" ставка составит 12%, а по вкладу "Фиксированный" максимальная ставка составит 15% годовых", - сообщили в пресс-службе банка.

Банк "Открытие", как сообщила пресс-служба кредитной организации, увеличил всю шкалу ставок для розничных клиентов по всем сберегательным продуктам, срокам и валютам. Максимальная доходность по вкладам достигла 18,2% годовых в рублях, 5% в долларах и 4% в евро. Рост по рублевым вкладам составил до 9 п.п. и максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, составила 18,2% годовых. Повышены ставки по накопительным счетам в долларах до 4% годовых и в евро до 3% годовых. Кроме того, повышена максимальная ставка по накопительному счету в рублях до 11% годовых, базовая ставка установлена на уровне 10%.

"Московский кредитный банк", по данным Marcs, поднял ставки по всем вкладам в рублях, максимальная ставка в линейке составляет 20%.

Россельхозбанк, как сообщили в пресс-службе кредитной организации, привлекает вклады под 20% в рублях и 6% в долларах, по накопительным счетам в рублях действует ставка 17,5%.

Совкомбанк, по данным Marcs, возобновил прием средств на вклады в долларах и предлагает ставку 8% на 1 год. При этом с 9 марта анонсировано снижение ставки по вкладу в рублях на 3 месяца на 2 п.п. - до 21%, по вкладу в долларах на 2 п.п., до 6%.

Сбербанк, как отмечает Marcs, повысил ставки по вкладам, максимальная доходность достигает 18,14% в рублях. Повышены ставки по управляемому вкладу в рублях, введен новый срок 3 месяца, уровень ставок по вкладу составляет теперь 5,5-16,21%. "Также введены два новых вклада в долларах и евро. По закрытому промо-вкладу "Валютный сохраняй" в долларах ставка достигает 5%, в евро - 3,5%. По управляемому вкладу "Валютный управляй" максимальная ставка составляет 3% в долларах и 2% в евро", - отмечают в Marcs.