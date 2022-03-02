Мишустин 3 марта проведет совещания по поддержке экономики

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 3 марта, планирует провести ряд совещаний для обсуждения дальнейших мер обеспечения устойчивости экономики в текущих условиях. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Отвечая на вопрос, будет ли отличаться график премьера в связи с тем, что 3 марта у него день рождения, пресс-секретарь сказал, что для Мишустина это рабочий день, запланирован плотный график.

"Михаил Владимирович будет на работе. График плотный. Запланирован ряд рабочих совещаний с членами правительства для обсуждения дальнейших мер обеспечения устойчивости экономики в сложившихся условиях", - сказал Беляков.

3 марта Мишустину исполняется 56 лет. Он был назначен председателем правительства РФ 16 января 2020 года, а до этого почти 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу.