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Ространснадзор отменяет плановые проверки компаний, использующих самолеты Airbus и Boeing

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ространснадзор отменяет плановые проверки авиакомпаний, использующих самолеты Airbus и Boeing. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

"В целях надлежащего функционирования транспортного комплекса и недопущения дополнительной нагрузки на эксплуатантов, плановые проверки Ространснадзора в отношении организаций, эксплуатирующих воздушные суда компаний Airbus и Boeing, отменены", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Ространснадзор перенесет более 200 проверок компаний в авиаотрасли на III-IV кварталы 2022 года.

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